Incendio nel campo rom di Barra, Manfredi: «Presidio fisso dell'Esercito»

Alla luce dell'incendio verificatosi nei giorni scorsi nell'ex campo rom di via Mastellone, a Napoli, «d'intesa con la prefettura il sindaco Gaetano Manfredi ha evidenziato la necessità - si legge in una nota - di rafforzare il controllo del territorio. Nella prossima riunione convocata in prefettura, il sindaco chiederà a tal proposito un presidio fisso dell'Esercito oltre ai controlli dinamici già messi in atto da parte di polizia municipale e Forze dell'ordine».

Da ieri, intanto, i mezzi lavastrade di Asia stanno provvedendo a pulire tutta la zona circostante il luogo degli incendi.