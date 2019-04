Incidente in A1, coinvolto pullman con bambini in gita scolastica: 6 feriti

bivio con la A24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma sud (fra gli svincoli Tivoli e San Cesareo). Secondo i primi accertamenti al momento risultano 6 feriti, tutti bambini tra i 10 e 11 anni, che non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto vigili del fuoco, quattro ambulanze del 118 e polizia stradale. Il pullman era diretto a Napoli, per un gita con una scolaresca francese. Nell'incidente sono stati coinvolti anche un camion e un'auto. Da chiarire la dinamica. I piccoli sono stati portati d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù e al Policlinico GemeIli. E' rimasto ferito anche uno degli accompagnatori che viaggiava con i piccoli sul pulmino. L'autostrada, sulla quale si sono formate file di cinque chilometri, è rimasta chiusa fino alle 14,20.



Un incidente sull'autostrada A1 ha coinvolto un pullman con a bordo dei bambini in gita scolastica. E' successo, in direzione Napoli, tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma sud (fra gli svincoli Tivoli e San Cesareo).

I feriti sono cinque bambini e un adulto sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118. Uno è stato trasportato in codice rosso al Gemelli ma non sarebbe in gravi condizioni. Gli altri quattro sono stati portati al Bambin Gesù mentre un accompagnatore adulto è stato trasportato al policlinico Umberto I. A bordo del pullman c'erano bimbi di 10 e 11 anni, che nell'urto sono stati sbalzati all'interno del mezzo e hanno riportato diversi traumi.

Martedì 9 Aprile 2019, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 16:02

