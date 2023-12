Incidente a Napoli, perde il controllo dell'auto e distrugge la fermata dell'autobus

Un rocambolesco incidente, per fortuna senza conseguenze, si è verificato poche ore fa lungo l'arteria che collega la città di Marano al quartiere Chiaiano, in via Santa Maria a Cubito.

Una Nissan Qhasqai, forse a causa dell'alta velocità, di colore bianco si è schiantata contro la fermata di un autobus. L’impatto ha danneggiato il veicolo, la panchina e ha distrutto il vetro che compone la struttura della fermata dei mezzi per il trasporto pubblico.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che nessuno attendesse l’autobus e quindi non si registrano feriti. Grande spavento per il guidatore dell'autovettura.