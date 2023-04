Incidente a Napoli, Tir si schianta contro le auto parcheggiate: «Strage mancata, testimoni increduli»

Paura tra i passanti nel quartiere Arenella, in via Solario. Un tir si è schiantato contro alcune auto in sosta danneggiandone almeno due. Nell’impatto è stato danneggiato anche un palo della luce. «Una strage evitata», raccontano alcuni testimoni. Stando ai primi accertamenti, comunque da verificare, il sistema di emergenza non è stato efficiente e non ha funzionato. In corso le indagini per comprendere scientificamente le motivazioni dell’incidente.

«Strage evitata, - dichiara il deputato Francesco Borrelli insieme con il consigliere municipale dei verdi Rino Nasti - sono in corso indagini per capire perché le motivazioni dell’accaduto e perché il sistema di emergenza dei freni non abbia funzionato».

«Comunque se c'è stato un guasto al mezzo – dice Roberto, un utente social - e l'autista ha capito cosa stesse succedendo, merita un plauso per aver deciso di andarsi a buttare lì per fermarsi, piuttosto che continuare a camminare, col rischio di ammazzare qualcuno», ed aggiunge: «Cerchiamo di valutare anche questo aspetto oltre a puntare il dito».