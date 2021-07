Incidente a Varcaturo, gravissimo 16enne napoletano: è caduto dallo scooter

Vittima di un incidente stradale a Varcaturo, 16 enne di Mugnano è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Giugliano di Giugliano.

Saverio era insieme ad alcuni amici quando, per cause in corso di accertamento, è caduto dallo scooter su cui viaggiava.

I fatti si sono verificati l'altra notte sul litorale giuglianese-flegreo. Il ragazzo è molto noto nella zona del centro storico di Mugnano. Sulle pagine social centinaia i messaggi di incoraggiamento. «Siamo uniti nella preghiera per sostenere Saverio e la sua famiglia in questo terribile momento. Siamo certi che il ragazzo se la caverà», scrive Andrea Cipolletta, ex insegnante del 16 enne.