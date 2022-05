Napoli, investì un giovane sulle strisce pedonali: 31enne a giudizio

La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per il 31enne conducente della Maserati Levante che intorno alle 21 del 29 novembre 2021, in via Milano, a Napoli, ha investito e ucciso Adrian Olmo, 28 anni, travolto dalla vettura mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Lo rende noto lo Studio3A.

APPROFONDIMENTI FIRENZE Firenze, 14enne investito e ucciso: camminava sulle strisce pedonali LA CONDANNA Investita e uccisa dal furgone a Eboli: autista condannato a due anni CAGLIARI Il piccolo Daniele, ucciso da moto pirata: spunta un testimone....

Il sostituto procuratore Francesca Falconi contesta al 31enne il reato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga: l'uomo infatti si è costituito due giorni dopo il grave incidente, il primo dicembre, presentandosi negli uffici della polizia locale partenopea con due avvocati e il suv che portava sul muso gli evidenti segni del terribile urto con il pedone.

Lo scorso 6 maggio il gup Napoli Ambra Cerabona ha fissato per il 22 settembre, l'udienza preliminare. I familiari della vittima sono assistiti dall'avvocato del foro di Santa Maria Capua Vetere Vincenzo Cortellessa.