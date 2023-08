La lunga notte di Jennifer Lopez, in vacanza a Capri senza la compagnia del marito Ben Affleck. JLo ha infiammato l’isola, ha fatto salire alle stelle la febbre dei paparazzi e dei turisti, ha animato l’isola riportandola alle pagine di cronache rosa così come non accadeva da tempo. La più amata dai vacanzieri capresi, la cantante, attrice e ballerina si è tuffata nell’estate isolana. Prima la passeggiata in via Camerelle, poi la cena da Aurora e infine l’improvvisato show all’Anema e core, per l’attrice è stato un bagno di folla.

Sbarcata a Capri dopo un pranzo a Nerano, dove ha apprezzato spaghetti e ravioli, Jennifer Lopez si è immersa nello shopping di via Camerelle dove ha visitato le boutique delle grandi griffe, da Etro a Yves Saint Laurent, da Gucci a Louis Vuitton, da Valentino a Dior, da Bottega Veneta a Chanel, da Cucinelli a Scervino, comprando e ammirando i capi made in Italy e facendo incetta di abiti e accessori italiani così amati e apprezzati da JLo. Una lunga passeggiata nella strada della moda con Jennifer elegantissima come sempre anche nel look vacanziero, in testa un grosso cappello di panama nero, larghi pantaloni di lino e una camicetta in stile caprese, seguita da uno stuolo di segretarie, fotografi, bodyguard e tra questi il suo vocal coach Steve Mc Key. Un mini corteo che ha accompagnato JLo nel tour della moda, per poi scomparire nell’oasi del Grand Hotel Quisisana, che Jennifer ha scelto per la sua unica notte a Capri, dove è stata accolta dal general manager Adalberto Cuomo, la moglie Rossella e la sorella Giada.

Tappa obbligata la cena al ristorante Aurora, dove Mia d’Alessio aveva preparato per lei una sorpresa fuori programma, una diversa versione della torta caprese sulla quale erano raffigurate le tre nuove creature nate dall’estro anche commerciale della Lopez, che ha lanciato proprio da Capri lo spritz «Delola». La sorpresa è stata molto gradita da Jennifer che dopo la cena all’Aurora è rientrata in albergo per cambiare look e indossare un abito corto di paillettes argentate e tacchi a spillo per una imperdibile serata all’Anema e Core.



Nella taverna, ancor prima del suo arrivo, si respirava allegria. All’ingresso della diva latino-americana è scattato l’applauso, mentre Gianluigi Lembo, il patron del locale, ha abbracciato affettuosamente JLo. I fortunati turisti che erano all’Anema e core hanno vissuto una notte indimenticabile. Non è mancato il fuori programma, il mini-show dell’attrice che seduta al tavolo a centro pista insieme al suo gruppone di amici ha gioito alla vista dei tamburelli personalizzati preparati per l’occasione. Quindi JLo, dopo aver ascoltato le canzoni napoletane cantate da Gianluigi Lembo, ha improvvisato un live che ha infiammato la sala. Sulle note di «I will survive», la mitica canzone di Gloria Gaynor, la Lopez ha impugnato il microfono e ha dato vita a uno straordinario show che ha mandato i fan in visibilio. Trascinata dall’entusiasmo, l’attrice si è poi esibita in «Let’s get loud», uno dei suoi più grandi successi, Infine, il grande abbraccio e il saluto a Gianluigi Lembo.

Nonostante la lunga notte in taverna, ieri mattina alle 9, dopo aver salutato i proprietari e lo staff del Quisisana, assicurando che sarebbe tornata presto, JLo è scesa a Marina Grande per imbarcarsi insieme ai suoi amici sul bolide del mare, un Pershing 43 guidato da Danilo Palumbo, facendo rotta, dicono i più informati, verso Positano dove si incontrerà con il marito Ben Affleck, che rientrava da Firenze per festeggiare il suo 51esimo compleanno in un locale della costiera amalfitana.