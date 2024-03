La Costiera amalfitana a Berlino «La Divina alla Borsa del turismo»

L'offerta turistica della Costiera amalfitana in vetrina alla borsa internazionale del turismo Itb di Berlino, in programma fino al 7 marzo. Il Distretto Turistico Costa d'Amalfi ha una sua postazione all'interno dello spazio della Regione Campania grazie alla quale sta tenendo incontri con operatori del turismo, buyer, creatori di contenti, per promuovere presso operatori qualificati e selezionati il territorio.



Il presidente Andrea Ferraioli fa il bilancio della nuova fiera e delle attività di promozione portate avanti: "La tre giorni che si sta concludendo oggi è stata una nuova occasione per confrontarci con il mercato internazionale, che è il nostro punto di riferimento visto che il 75% dei visitatori della Costa d'Amalfi è di provenienza estera, ma è stata anche occasione per un confronto con gli operatori dell'intera regione presenti a Berlino nello spazio della Regione Campania.

Sì è trattato di una occasione produttiva e costruttiva, mirata a convogliare verso il nostro territorio flussi sostenibili di turismo consapevole".