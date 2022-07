Lotto, Campania fortunata: super vincite da oltre 100.000 euro grazie a questi numeri...

Disgrazia, sangue, risata: i numeri che la smorfia abbina a queste tre voci hanno regalato delle super vincite al Lotto nell’ultima estrazione. L’uscita contemporanea, sulla ruota di Napoli, del 17 (la disgrazia), del 18 (il sangue) e del 19 (la risata), hanno fatto confluire sul compartimento partenopeo oltre il 20% delle vincite ottenuta in tutta Italia, per un totale di oltre 1,3 milioni di euro. E' quanto rende noto l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'. Da segnalare il terno secco 17-18-19 vinto a Napoli con una giocata di 5 euro e che ha permesso al fortunato giocatore di portarsi a casa 22.500 euro. Lo stesso terno è stato vinto anche a San Vitaliano, piccolo comune con poco più di 6.000 abitanti in provincia di Napoli, con una giocata di 3 euro sulla sorte dell’ambo e 2 euro su quella del terno, per un premio di 9.750 euro.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Gratta e vinci da 1.8 milioni di euro: trascorrerà una vita in... LE VINCITE Lotto, festa in Campania: vincite per oltre 26mila euro LA DEA BENDATA Un nuovo giro forunato per la Campania al lotto: vincite per oltre...

Praticamente delle stesse dimensioni di San Vitaliano anche il comune di Albanella, in provincia di Salerno, dove un appassionato del 10eLotto, con una giocata di appena 4 euro, si è portato a casa una vincita di 100.000 euro.