Mafia e politica, in Brasile seminario con Di Matteo e De Magistris

Si è svolto a São Paulo il seminario su “mafia e politica” con il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, il procuratore di San Paolo Fauzi Choukr e con l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

«Mentre in Italia il potere è genuflesso su Berlusconi, elogiato come statista, i cui rapporti diretti ed indiretti con la mafia sono provati, si testimonia all’estero che non tutti i servitori dello Stato in Italia si sono piegati ed hanno un prezzo, ma che si paga un prezzo molto alto a non avere prezzo» ha affermato de Magistris. «Sono stato, sono e sarò sempre dalla parte della Costituzione, con fierezza, onestà, libertà, autonomia e coraggio, non come i traditori della nostra Carta. Grazie Nino per la tua testimonianza di coraggiosa coerenza» ha concluso l’ex primo cittadino di Napoli.



«Luigi de Magistris è stato sempre fedele alla Costituzione, un uomo coraggioso, indipendente e lontano da ogni potere occulto, pagando per questo un grande prezzo» ha detto tra l’altro Nino Di Matteo che ha poi sottolineato come non vada mai dimenticato che «il fondatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri risulta, da sentenze passate in giudicato, come il mediatore di un patto dal 1974 al 1992 tra Silvio Berlusconi e Cosa Nostra».



Al tavolo di discussione e confronto, svoltosi da remoto per Di Matteo, Alessia Magliacane dell'Università di Parigi/Sorbonne, Roberta Attiè Direttore della rivista brasiliana Polifania e del Giudice Alfredo Attiè, presidente dell’Accademia Paulista del Diritto, organizzatrice dell’evento.