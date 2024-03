«Voglia di sinistra», de Magistris presenta il nuovo libro alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri

Luigi de Magistris arriva in libreria. L'ex sindaco di Napoli presenterà il 19 marzo alle 18.00 il suo nuovo libro «Voglia di Sinistra» alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri. Dialogherà con l'autore Domenico Ciruzzi, modererà la presentazione dell’ultimo libro dell’ex sindaco Rosaria De Cicco.

Il sistema globale a guida americana è in crisi, e mette a rischio la civiltà umana sul pianeta Terra, per come la conosciamo. È ormai evidente che ne potremo uscire soltanto con nuovi modelli politici, economici, sociali, ambientali: un compito che dovrebbe spettare alla sinistra. Ma quale sinistra? Non certo quella che si è fatta establishment e, tradendo una storia di nobili battaglie, ha contribuito al disastro degli ultimi trent’anni. C’è bisogno di un’altra sinistra, radicale nei valori e nei progetti, credibile, mai accomodante ma rassicurante anche per chi di sinistra non è.

Una sinistra costituzionalmente orientata, che tra il denaro e le persone scelga senza esitazione le persone, e quindi il lavoro e non l’accumulazione di capitale. Una sinistra pacifista e internazionalista, che dia voce a chi non ha voce e si schieri sempre dalla parte degli oppressi, mai degli oppressori.

Da sindaco di Napoli, Luigi De Magistris ha dimostrato che quest’altra sinistra può esistere, e può governare con coraggio pur restando fuori dal sistema. E solo una sinistra simile potrà mettersi alla guida di una rivoluzione culturale, pacifica, non violenta, costruita sul diritto e sull’umanesimo e mai sull’odio. Con Voglia di sinistra, De Magistris espone a tutti i lettori le proprie idee politiche in modo semplice e diretto: ne risulta uno strumento utilissimo a orientarsi nel presente e a disegnare una direzione per le future battaglie politiche.