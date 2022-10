«Mi rivolgo a quei trogloditi dei tifosi napoletani che ieri hanno aggredito i tifosi della squadra avversaria nel ristorante di Amedeo Quagliata sfasciando tutto e recando danni a persone ed oggetti: siete delle merde. Da una tifosa napoletana». Lo sfogo di Maria Mazza arriva in un post su Instagram, taggando @trattoriamedina.

La sua rabbia prosegue nelle storie: «Imparate a leggere bene i post. Mi firmo una tifosa napoletana non venite a farmi la morale su Napoli a me che da sempre mi batto per la mia città e scusate se ieri il mio compagno ha rischiato di finire in ospedale perché scambiato per un tifoso avversario».