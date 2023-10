Vaessen, portiere perde i sensi: scontro durante la partita RKC Waalwijk-Ajax. Giocatori in lacrime. Il club: «È cosciente»

Paura in Olanda, dove nel corso della partita di Eredivise RKC Waalwijk e Ajax c'è stato uno scontro tra l'attaccante dei lancieri Brian Brobbey e il portiere della squadra di casa, Etienne Vaessen. Quest'ultimo, colpito sul volto dopo un'uscita bassa, ha perso immediatamente i sensi e la situazione è sembrata grave fin dal primo istante. L'arbitro, i compagni e gli avversari hanno chiamato i medici.

Stay strong, Etienne. We think of you ❤️ pic.twitter.com/j3ryZ5PQM7 — Eredivisie (@eredivisie) September 30, 2023

Compagni e avversari in lacrime

Il giocatore è stato subito soccorso e sono stati anche usati dei teli per la sua privacy.

Intorno a lui compagni e avversari in lacrime. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, la partita è stata sospesa mentre Vaessen è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Brobbey, che si è sentito responsabile dell'infortunio del suo avversario, si è messo a pregare in campo.

Jetzt geht es nicht mehr um Fußball: Etienne Vaessen, Torwart von RKC Waalwijk ist bei einem Zweikampf mit einem Ajax-Stürmer zu Boden gegangen und schwebt offenbar in Lebensgefahr. #rkcaja pic.twitter.com/Uax1mW8Uid — oranjefussball 🇳🇱 (@oranjefussball) September 30, 2023

Il club: «Etienne è cosciente e in ospedale per accertamenti»

«Cari tifosi, siamo estremamente scioccati dallo scontro in campo che ha visto coinvolto il nostro portiere Etienne Vaessen - ha scritto il suo club sui social -. Possiamo annunciare che, dopo approfonditi accertamenti medici, è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Auguriamo a Etienne tanta forza e forza e speriamo di averlo di nuovo con noi presto».