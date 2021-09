Mattarella a Pozzuoli, strade off limits e corteo nuziale a piedi in chiesa

Sposi a piedi in chiesa a causa delle vie chiuse per la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Pozzuoli. La visita del Capo dello Stato al Rione Terra a Pozzuoli, ha blindato il centro storico e la zona litoranea della città per consentire il trasferimento della massima carica dello Stato da Nisida all'antica rocca flegrea. Bloccato dalle forze di polizia il transito delle auto sia lungo la litoranea via Napoli, sia sulle vie di accesso al centro storico.

E così è stato bloccato anche il corteo nuziale di una giovane coppia di sposi che dovevano raggiungere la chiesa di San Vincenzo ai Cappuccini in via Matteotti, proprio in prossimità della rampa di accesso del Rione Terra. La zona critica del passaggio del presidente. La cerimonia religiosa era fissata per le 11, proprio in concomitanza con l'arrivo di Mattarella.

Inflessibili le forze dell'ordine non hanno consentito l'accesso alla zona alle auto della promessa sposa e dei familiari. Alla giovane promessa non è rimasto che scendere dall'auto in via Marconi e compiere gli 800 metri circa che la separavano dalla chiesa a piedi, non senza qualche problema per salvare lo strascico del vestito e con il codazzo di invitati che tra la meraviglia e anche gli applausi di incuriositi passanti hanno raggiunto il luogo della cerimonia.