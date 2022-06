Maturità 2022, ecco le voci degli studenti di Napoli dopo la prima prova scritta

Al via gli esami di maturità 2022 che, dopo due anni di soli orali, tornano con la prima prova scritta. «La notizia che sarebbero tornati gli scritti all'inizio ci aveva scioccato. Nessuno se lo aspettava. Però non è stato così traumatico come pensavo. Almeno io trovo meno stressanti gli scritti, rispetto agli orali», racconta Brunella, la prima studentessa ad uscire dal liceo Umberto. Con serenità spiega che per lei non è stato difficile affrontare la prima prova: «Le tracce non erano complicate. Noi eravamo stati abituati ad esercitarci su tracce che erano uscite negli anni passati e quindi sapevo anche quale tipologia era più affine alle mie capacità». Brunella ha scelto il testo trattato da Oliver Sacks, Musicofilia, che - attraverso la comprensione e l'analisi del testo - richiedeva un ragionamento sul potere che la musica esercita sull'essere umano.

Ma stesso gli studenti rivelano che tra le tracce più gettonate - almeno nelle loro classi - sono state quelle sui temi di attualità. Così anche la pandemia rientra nell'esame di maturità attraverso la tipologia C che ha proposto un tema trattato da Luigi Ferrajoli, Perché la costituzione sulla terra. «Mi aspettavo una traccia sulla guerra in Ucraina che però non è uscita - racconta Gianfelice, anche lui studente del liceo classico - quindi ho scelto quella sul Covid che rappresenta sempre un tema di grande attualità. Spero sia andato bene», conclude speranzoso. Anche il tema sull'ambiente è tra i prescelti con la traccia sul discorso - pronunciato alla Camera - di Giorgio Parisi che affronta le criticità legate ai cambiamenti climatici. Sono sette infatti le tracce pubblicate dal Ministero dell'istruzione, tra queste ritroviamo una novella di Giovanni Verga, una poesia di Giovanni Pascoli, e un testo della senatrice Liliana Segre.

Ma c'è anche chi, come Isabella, ha scelto la traccia sull'iperconnessione che invita gli studenti a riflettere sulle potenzialità e i rischi legati alla rete. Anche la giovane maturanda appare serena dopo aver affrontato la prima prova scritta. Infatti, da quanto emerge, sembra che a preoccupare di più gli studenti del liceo classico di Napoli, sia la seconda prova prevista per domani: «Dopo gli anni trascorsi in dad speriamo che vada bene anche quella di latino».