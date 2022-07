Monti Lattari, scoperte 300 piante di cannabis: arrestato 69enne proprietario del fondo

Oltre 300 piante di cannabis da 2 metri sono state scoperte dai carabinieri sui Monti Lattari, in località Petrelle. Grazie al supporto di un elicottero dello squadrone cacciatori Calabria e di un drone a guida remota in uso al Nucleo investigativo di Napoli, i militari della compagnia di Castellammare di Stabia hanno trovato 283 piante di cannabis indica alte circa 2 metri e hanno arrestato il proprietario del fondo, G.P., di 69 anni, già noto alle forze dell'ordine, per produzione di sostanze stupefacenti.

Poco lontano, in due aree di coltivazione in terreni demaniali, sono state trovate altre 45 piante e una busta con 100 grammi di marijuana già essiccata e pronta per essere smerciata, il tutto sequestrato a carico di ignoti.