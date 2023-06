Morto Dino Causa, il presidente del Tennis Vomero stroncato da malore in campo

Se ne è andato mentre faceva quello per cui ha sempre lottato: il tennis. Abbondio Causa - per tutti Dino - era il presidente del Tennis Club Vomero dal gennaio 2021 e oggi, durante un doppio con amici soci del circolo ha avuto un malore, si è accasciato sulla terra rossa del campo di tennis e ha perso la vita. Aveva 63 anni, di cui gli ultimi due vissuti in prima linea da presidente del Tennis Vomero, una realtà che proprio grazie la sua sapiente e accorta gestione era diventata la più importante di tutta la città di Napoli. Sotto la sua gestione sono arrivati i risultati più belli, come il primo posto tra le scuole tennis della Campania nella categoria Super.

Con Dino Causa il Tennis Vomero ha dimostrato di essere una piccola realtà capace di diventare grande grazie alla passione del suo presidente.

Lui che era sempre lì, sul campo, anzi sui campi. Grazie alla sua capacità di fare squadra dentro lo spogliatoio e nelle sale comuni del circolo è arrivato quell'equilibrio che era mancato per anni.

Per rendere omaggio al proprio presidente, la squadra di serie C giocherà regolarmente la gara di ritorno dei campionati nazionali domenica a Rimini.

Domani alle 11 l'ultimo saluto a Dino Causa presso la chiesa di Santa Maria della Libera al Vomero.