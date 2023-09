Napoli, parcheggiatori abusivi davanti ai locali di Bagnoli e Coroglio: la denuncia di Borrelli

«Il sabato sera della movida è stato un sabato di passione per tutti coloro che hanno scelto come meta i locali di Bagnoli e Coroglio. Strade militarmente presidiate da orde di parcheggiatori abusivi che hanno imperversato per l'intera notte occupando spazi per i loro clienti con ogni mezzo, dai cassonetti della spazzatura agli scatoloni di cartone, anche nelle strisce blu. Un fenomeno oramai fuori controllo, come testimoniano video e foto ricevuti dai ragazzi che transitavano in quelle strade. A Coroglio gli stessi parcheggiatori abusivi creano il caos per gestire ogni spazio possibile per infilare le auto in spregio delle norme del codice stradale. Lunghe code, tensioni e diverbi che possono in ogni momento diventare vere e proprie risse». Così il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le segnalazioni con foto e video.

«A Bagnoli è stato nuovamente immortalato in azione il parcheggiatore che pretendeva il pagamento come forma di rispetto, e che noi abbiamo segnalato pubblicamente, stavolta impegnato ad occupare i posti con dei cartoni.

I cittadini vanno liberati al più presto dall'oppressione criminale di questi soggetti che con sempre maggiore prepotenza e violenza impongono la loro legge. Chiediamo ancora una volta tolleranza zero per gli estorsori della sosta potenziando i controlli in queste aree che dovrebbero essere oramai note alle forze dell'ordine».