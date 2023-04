Napoli, in appartamento del centro storico borse e abiti falsi: una denuncia

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vicoletto I Santa Maria a Cancello, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere una busta per poi entrare in uno stabile. I poliziotti l’hanno raggiunto in un appartamento dove hanno rinvenuto numerose borse e capi di abbigliamento di note “griffe” contraffatti; inoltre, hanno trovato, nella busta abbandonata poco prima, altri capi di abbigliamento anch'essi contraffatti. L’uomo, un 38enne senegalese con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.