Napoli, dall' altare al cassonetto. Abito da sposa finisce tra i rifiuti a Soccavo

C'è anche un abito da sposa, tra i rifiuti gettati per terra, nei pressi della fermata dell'autobus, in via Servio Tullio, quartiere Soccavo a Napoli.

Da tempo nei pressi della fermata, si creano periodicamente discariche di rifiuti diversi, di tutti i tipi: ingombranti, speciali... ora c'è, tristemente, anche l'abito da sposa.

Curiosità tra i passanti. Qualcuno si indigna per la spazzatura sparsa ancora ovunque senza essere rimossa, qualcun' altro, pensa invece alla coppia: cosa sarà successo per spingere lei ad un gesto così estremo, da gettare l'abito del “giorno più bello”, nella spazzatura?

A giudicare dalla scena, si tratta quasi certamente di un matrimonio finito molto male. Di certo, resta l'amarezza di chi non ha pensato di donare il proprio abito di nozze a quante, sopratutto in tempo di crisi come quello attuale, ne avrebbe avuto bisogno.

