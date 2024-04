Gli agenti del commissariato Montecalvario, durante i servizi appositamente predisposti, nel transitare in vico Trucco, nei Quartieri Spagnoli, hanno rinvenuto, in un carretto posto sulla pubblica via, 21 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 2,1 kg e un involucro di cocaina del peso di circa 55 grammi che sono stati sequestrati.

Gli agenti hanno dato così avvio alle indagini.