Napoli, area di Vigliena chiusa: presto il bando. E i parchi aprono di sera in estate

L'ex parchetto di Vigliena, di recente trasformato in area sportiva, resta chiuso al pubblico. La riqualificazione dello spazio comunale di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, non è stata seguita dalla restituzione alla collettività in un'area dell'ex quartiere industriale dove mancano attrezzature per lo svago dei residenti, specie dei più giovani.

Si tratta di quasi duemila quadrati tra via Vigliena e via detta Innominata, a due passi dal Forte di Vigliena. Qui, fino a qualche anno fa, c'era un piccolo parco con due campetti, verde, gazebo e panchine. Progressivamente abbandonato per mancanza di cura e manutenzione è diventato poi area cantiere dei lavori per realizzare il vicino sottopasso pedonale ai binari della ferrovia. Dopo diversi mesi di interventi lo spazio è stato trasformato in area sportiva che ha visto scomparire aiuole, alberi e altri elementi di decoro. Completamente pavimentata, nella struttura sono stati realizzati una pista di pattinaggio, una tribuna e alcuni spazi in cui installare giostre per bambini. Nonostante il passaggio di consegne da RFI - che ha curato il restyling - alla Municipalità di Napoli Est, avvenuto nel 2019, il bene pubblico resta chiuso e in condizioni di degrado: ci sono erbacce e piccoli rifiuti. Inoltre, parte della recinzione della pista di pattinaggio risulta divelta, probabilmente vandalizzata.

L'area sportiva potrebbe presto essere riconsegnata alla cittadinanza. Lo spiega Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità di Napoli, il quale evidenzia che si procederà presto a un bando per l'affidamento del bene di Vigliena.

Il coinvolgimento di associazioni e altre realtà del territorio, infatti, potrebbe salvare dall'abbandono l'impianto per il quale si immaginava la posa di alberelli e altre piante così da creare zone d'ombra ad oggi completamente assenti. Questi ed altri accorgimenti, come interventi per l'assenza di servizi igienici, risultano fondamentali per creare le condizioni per l'uso quotidiano da parte dei residenti. Inoltre, l’affidamento ai privati risulta necessario se si considera la carenza di personale per la sorveglianza e la cura di parchi e altre strutture la cui gestione e manutenzione è assegnata alla Municipalità di Napoli Est.

In tal senso si registra la novità che riguarda, in particolare, i parchi della zona orientale. Il Comune di Napoli ha assegnato alla Municipalità un budget di circa 1.800 euro per pagare le ore di lavoro straordinario ai dipendenti così da garantire l’apertura dei parchi nelle ore serali per gli eventi e spettacoli previsti nei mesi di giugno e luglio 2023. La turnazione - spiegano dalla Municipalità - riguarda tutti i parchi di competenza dell'ente, ovvero la possibilità di spalmare l'orario di apertura. Le strutture interessate sono i parchi De Simone di Ponticelli e Salvetti, Repubbliche Marinare e Villa Letizia a Barra. Quest'ultimo dovrebbe essere riaperto entro questo mese dopo i lavori di riqualificazione e anni di chiusura.