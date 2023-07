Napoli, raid della babygang ai giardinetti di via Ruoppolo: «Quartiere sotto assedio»

La dinamica ormai è sempre la stessa. Prima uno sguardo furtivo per saggiare la consistenza delle potenziali vittime, poi la chiamata a raccolta e poi l'aggressione a suon di schiaffi, pugni, calci e qualche volta con coltelli e bastoni.

I fatti che si sono verificati sabato sera a ridosso dei giardinetti di via Ruoppolo, nel quartiere Vomero, stanno diventando ormai una triste e consolidata consuetudine. Un vero e proprio bollettino di guerra causato ogni fine settimana da babygang composte da giovani e giovanissimi che, più per noia che per rivendicare una sorta di controllo sul territorio, aggrediscono i loro coetanei.

Sabato sera, come hanno denunciato alcuni residenti del quartiere, un gruppo di ragazzi è stato aggredito nei pressi del parco Mascagna, all'uscita da un noto pub della zona. Futili, ovviamente, i motivi, anche se stavolta, a differenza di altri casi simili in cui le aggressioni si limitavano a spintoni e schiaffi, sarebbero comparsi bastoni e coltelli. Il provvidenziale intervento di una pattuglia di polizia proveniente dal vicino commissariato ha scongiurato il peggio - la baby gang alla vista delle divise ha immediatamente fatto perdere le sue tracce - ma sul quartiere collinare la situazione continua ad essere estremamente tesa.

I giardinetti di via Ruoppolo sono solo una delle zone prese d'assalto nei weekend dai giovanissimi criminali, quasi tutti under 16, che non disdegnano di prendere d'assalto anche coppiette e adulti. Piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Luca Giordano e, ovviamente, piazza Bernini e piazza Medaglie d'Oro sono gli altri punti caldi del quartiere, dove si registrano la maggior parte delle intemperanze da parte delle baby gang.

E, da questo punto di vista, non si può non sottolineare che il fenomeno, per quanto denunciato con forza da ormai diversi mesi dai residenti del quartiere, sia attualmente sottostimato. Non sempre, infatti, le vittime si rivolgono alle forze dell'ordine e sporgono regolari denunce. Diventa così difficile avere un quadro preciso.

Nell'esatto punto dove si è verificata l'aggressione di sabato sera poco meno di un mese fa si era verificato un episodio pressochè identico. Quattro ragazzi, tutti di età inferiore ai quattordici anni, sono stati aggrediti prima verbalmente e poi fisicamente da un gruppo di loro coetanei che li hanno aggrediti senza alcun motivo, facendo poi perdere le loro tracce immediatamente dopo il raid.