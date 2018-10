Napoli, blitz alla Maddalena: sequestri â€‹di prodotti contraffatti e denunce

Venerdì 19 Ottobre 2018, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Commissariato Vicaria Mercato ha eseguito un servizio di alto impatto finalizzato ad esercitare una pressione operativa su quei quartieri della città particolarmente sensibili ai reati di vendita di materiale contraffatto, in particolare nel quartiere della Maddalena, attiguo a Piazza Garibaldi.L’operazione, per la quale sono stati impiegati agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha concesso di sequestrare orologi, borse, cinture, capi di abbigliamento di note griffe, nazionali ed estere contraffatti oltre a numerosi cd e dvd, fraudolentemente duplicati, anche di produzionie recentissima.Sono stati denunciati in stato di libertà, per i reati di ricettazione ed introduzione e commercio di prodotti con segni falsi nove soggetti, dei quali sette extracomunitari.La strategia operativa del Questore De Iesu vedrà, anche nei prossimi giorni, altri quartieri che saranno destinatari di ulteriori nell’ambito dell’operazione alto impatto.