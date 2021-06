Covid a Napoli, assembramenti a via Toledo per la proposta di matrimonio con musica, balli e fuochi d’artificio

E poi il problema sono gli ingressi contingentati nei ristoranti e bar, il numero di posti a sedere, il coprifuoco. La scena vista poche ore fa in via Toledo (largo Berlinguer) sembrava essere uscita da un film. Ma invece era realtà.

Una proposta di matrimonio con tanto di tappeto rosso, fiori, regali, flash e cine operatori.

La futura sposa raggiante fasciata in abito bianco, lui in elegante gilet e camicia bianca, familiari e amici sorridenti e immancabili ballerine con le maglie con su scritto «Mi vuoi sposare?», musica, iniziali giganti della coppia, palloncini e persino fuochi di artificio.

Centinaia di persone si sono assembrate incuriosite nel cuore della via dello shopping, a due passi dalla fermata metro, in un pomeriggio afoso e con tanta gente in strada. Mascherine sì e no, polizia municipale sul posto ma la festa è proseguita per la gioia della bella Anna e del suo futuro sposo Giovanni, che sottolinea di aver richiesto e ottenuto tutte le autorizzazioni per questa "cerimonia" che ha coinvolto e fatto divertire tanta gente.