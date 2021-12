Ieri pomeriggio gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio del controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti presso l’ufficio postale della Galleria Umberto I per la segnalazione di una persona in possesso di documenti falsi. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che la donna, una 34enne dello Sri Lanka, nel tentativo di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza aveva esibito dei documenti falsi e intestati ad un’altra persona e, per tale motivo, è stata denunciata per tentata truffa aggravata.

