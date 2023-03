Napoli-Eintracht Francoforte scontri tifosi, le reazioni: «Noi prigionieri in casa nostra»

Guerriglia in pieno centro a Napoli dove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'Eintracht e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. È lì che è stata incendiata l'auto della Polizia. Terrore tra i passanti e i commercianti della strada.

Sulla vicenda non sono mancate le reazioni. Ferma condanna è stata espressa dalla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale di Napoli «per gli episodi che in queste ore stanno vedendo protagonisti gli ultrà tedeschi, giunti in città a seguito della squadra di calcio dell'Eintracht, avversaria del Napoli nella partita di Champions. Comportamenti che nulla hanno a che vedere con la bellezza e i valori dello sport e del calcio, che dovrebbero unire le persone al di là di ogni differenza».

È necessario, per i Capigruppo, «che gli organi competenti garantiscano la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, dato l'altissimo

rischio di incidenti per la presenza nelle strade di centinaia

di tifosi senza biglietto».





«Quello che sta succedendo nelle ultime ore, con una città sotto assedio da parte di alcune centinaia di tifosi tedeschi, è inconcepibile e inaccettabile. Napoletani costretti a fuggire, a rimanere chiusi in casa, impossibilitati a muoversi liberamente. Scontri per strada, tafferugli, traffico in tilt. Il tutto era stato ampiamente preannunciato dai circa 250 tifosi dell'Eintracht Francoforte eppure nessun atto sembra essere stato messo in campo per evitare questa vergogna. Per questa ragione ho chiesto di riferire in aula al ministro dell'Interno Piantedosi. Come è stato possibile farsi cogliere così impreparati? Per quale ragione è stato concesso ai tifosi tedeschi di bloccare la città di Napoli svolgendo cortei non autorizzati?». Lo afferma il parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli chiedendo che Piantedosi riferisca in aula.

«Non sono bastati i provvedimenti della Prefettura, così come non sono bastati gli episodi di aggressione subiti dai tifosi partenopei in occasione dalla partita di andata di Champions League a Francoforte», lo dice Gaetano Simeone, consigliere comunale e presidente della prima commissione di Napoli. «Quanto sta accadendo è inaccettabile: si è consentito l'arrivo, senza adeguato controllo, a questi tifosi, nonostante gli allarmi lanciati nei giorni scorsi e gli appelli a sedare gli animi. Non è possibile che Napoli diventi, in occasione di una manifestazione sportiva, ostaggio dei violenti e terra di nessuno. Siamo ostaggi a casa nostra. Che vergogna!», conclude Simeone.