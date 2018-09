Il questore di Napoli: «Leggi più severe contro i parcheggiatori abusivi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Settembre 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 08:02

La pubblicazione sul Mattino di ieri dei dettagli del report sui parcheggiatori abusivi, ha suscitato polemiche e rabbia in tutta la città. Il fenomeno è noto a ogni napoletano, leggerlo nella sua interezza, però, è sconvolgente: abbiamo saputo che intorno a noi c'è un esercito di tremila persone che taglieggia gli automobilisti, abbiamo scoperto che più di mille strade sono nelle mani dei delinquenti, siamo stati capaci di appurare che ci sono state 39mila multe per un totale che supera i 31 milioni di euro (che nessuno degli abusivi ha mai pagato).La verità è che non esiste una legge adeguata a contrastare il fenomeno degli abusivi. Per adesso possono essere multati ma, come abbiamo detto, quella contravvenzione da mille euro non la paga nessuno perché gli abusivi risultano tutti nullatenenti; poi c'è la possibilità di sottoporli a Daspo urbano, ma anche in questo caso la procedura è lunga e difficile e, comunque, non consente di arrivare all'arresto che potrebbe essere l'unico deterrente.