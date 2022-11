Rubano uno scooter ma a guardarli ci sono i carabinieri: arrestata 26enne

In due, un uomo ed una donna, al centro direzionale di Napoli rubano uno scooter ma non si accorgono che ad assistere ci sono anche i carabinieri. È accaduto in via Grimaldi angolo piazza Giovanni Falcone. I due, già a bordo di uno scooter, si sono avvicinati al mezzo che era in strada: blocca sterzo rotto e ragazza in sella del mezzo appena preso. Il motore è spento ma ci pensa l'uomo con il piede sulla pedana a spingere lo scooter rubato. I due pensano di averla fatta franca ma nel frattempo arrivano anche i carabinieri e la coppia di centauri viene inseguita e raggiunta a via Stadera dove nasce una colluttazione.

La donna viene bloccata mentre è ancora sullo scooter rubato mentre il complice riesce a sfuggire abbandonando a terra l'altro scooter. L'arrestata, Ilaria Noviello, 26enne di San Pietro a Patierno già nota alle forze dell'ordine, è in attesa di giudizio. Indagini in corso per rintracciare il complice. Lo scooter rubato è stato restituito al legittimo proprietario mentre l'altro mezzo è stato sequestrato.