Napoli, ancora un furto nel cimitero di Ponticelli: rubati attrezzi e un televisore

Ingresso indesiderato nel cimitero di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Nelle ultime ore ignoti si sono introdotti nella struttura comunale in via Argine rubando attrezzi e generando disordine. È l’ennesimo episodio anomalo a danno del camposanto nel corso degli ultimi mesi.

In particolare, nelle ultime ore i delinquenti hanno messo a soqquadro l'ufficio dei dipendenti comunali il cui cancello è stato trovato spalancato al momento della riapertura del cimitero di questa mattina alle ore 7 circa. Non l'unica situazione inconsueta: i dipendenti, infatti, hanno notato la presenza di una scala in legno appoggiata alla parete in corrispondenza della piccola finestra che dà accesso al bagno del medesimo locale. L'infisso è stato danneggiato per intromettersi nello spazio che è stato messo in disordine: molto documenti sono stati scaricati sul pavimento e sono stati portati via diversi oggetti. In particolare, sono stati rubati un decespugliatore, i caricatori di quest'ultimo e un televisore di quindici pollici. L'ufficio amministrativo non è l'unico spazio "visitato" dai ladri nell’ultima incursione. Infatti, anche la sala spogliatoio dedicata al personale della Napoli Servizi - posta di fronte all'ufficio - è stata interessata dall'azione: qui sono stati sottratti diversi pacchi di guanti chirurgici e alcuni flaconi di detersivo utili per la pulizia dei pavimenti.

Sul posto, dopo l'immediata segnalazione da parte del custode, sono intervenute le forze dell'ordine per gli opportuni rilievi. Il fatto potrebbe essere avvenuto tra le 13:45 di domenica 6 novembre e poco prima delle ore 7 di questa mattina, arco temporale in cui il camposanto di Ponticelli è rimasto senza presidio non essendo fornito di alcun tipo di sorveglianza oltre l'orario di apertura.

La necessità di installare un impianto di videosorveglianza è emersa già nei mesi scorsi quando nel cimitero di Ponticelli sono stati registrati diversi furti. Prima nel periodo natalizio dello scorso anno e poi in primavera, infatti, è stato fatto razzia di numerosi vasi portafiori in metallo installati sulle lapidi nelle congreghe private e pubbliche generando una situazione di dolore e indignazione tra le numerose famiglie coinvolte per il gesto sacrilego verso i defunti. Proprio a inizio di quest’anno è stata annunciata la volontà di provvedere all’installazione di occhi elettronici a servizio del bene comunale di via Argine che, però, al momento non ha trovato ancora riscontri.