«Ogni giorno è un giorno in più per amare», la lettera di mamma Elisa per il compleanno di Gianluca, ucciso a 27 anni a Napoli

Lo scorso 5 febbraio Gianluca Coppola avrebbe compiuto 28 anni. La famiglia e i suoi tanti amici hanno voluto ricordarlo, facendo volare palloncini bianchi e dedicandogli una preghiera davanti all’ulivo della pace, che i genitori Roberto ed Elisa hanno piantato sotto casa, in via Europa, a poca distanza da dove, l'8 aprile 2021, è stato raggiunto dai colpi di pistola, contro cui ha lottato per un mese. ‘Buon compleanno Gianluca’, la fondazione Polis, che segue la famiglia, lo ha ricordato con una lettera di mamma Elisa:

"Luca era il figlio che quando si ritirava a qualsiasi ora veniva a darmi il bacio della buona notte.

Era quello che quando ti chiedeva qualsiasi cosa ti ringraziava e chiedeva per favore.

Era quel ragazzo che ti capiva e ti ascoltava, ti aiutava nei piccoli gesti quotidiani.

Era per il più debole e non ci pensava due volte se qualcuno aveva bisogno.

Era il fidanzato che non c'era un solo giorno in cui non portava una rosa alla fidanzata.

Era quel ragazzo che quando si trovava per strada comprava cibo per le persone senza fissa dimora e lo lasciava accanto a loro.

Aveva un cuore enorme.

Amava la sua vita, il suo lavoro, i suoi amici, tutti lo volevano bene.

Un ragazzo sincero.

Io nei suoi occhi ho sempre visto lo sguardo di un bambino

Era tutto per me e per la mia famiglia: ci amava

C'è una frase che ci dicevamo sempre: Ogni giorno é un giorno in più per amare...

Sorridi Lú..".

E lui sorridendo mi rispondeva: "Ti Amo Má!".