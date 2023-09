Napoli, arrestato casertano fermato su scooter rubato in piazza Municipio

Gli agenti della Polizia Locale di Chiaia in servizio di pattugliamento motomontato in abiti civili hanno fermato un ciclomotore proveniente da via Verdi che circolava nell’area pedonale di Piazza Municipio.

Il ciclomotore era in marcia nonostante fosse sprovvisto di chiavi all'interno del blocchetto di accensione e dagli accertamenti effettuati è risultato rubato il giorno precedente. Il conducente di anni 39, residente in provincia di Caserta e con numerosi precedenti penali, è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà per ricettazione e sanzionato per guida senza patente. Il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria.