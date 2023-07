Napoli, furto di un motorino al Cardarelli: interviene la polizia

Nella scorsa mattinata, gli agenti di polizia del Commissariato Arenella, sono intervenuti in via Antonio Cardarelli, nei pressi del padiglione della mensa dell’ospedale, per una segnalazione di furto.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato due dipendenti della mensa che avevano fermato un uomo, intento a spingere un motociclo con il motore spento, che poco prima era entrato nel parcheggio a bordo di un altro mezzo; in quel momento, i due hanno raccontato agli operatori che il ladro, dopo aver armeggiato sul motoveicolo spinto, aveva tentato di darsi alla fuga.

La polizia ha bloccato l'uomo trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso ed hanno accertato che il ciclomotore presentava il bloccasterzo danneggiato; da ulteriori accertamenti esperiti è, inoltre, emerso che l’indagato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e che lo scooter utilizzato per raggiungere il nosocomio era provento di furto. Il 42enne è stato tratto in arresto furto aggravato ed evasione nonché denunciato per ricettazione; infine, i due motoveicoli sono stati restituiti ai proprietari.