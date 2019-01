Napoli, piovono calcinacci alla Pignasecca: tanta paura ma nessun ferito

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2019 16:40

Ennesimo crollo di calcinacci nel centro della città. Solo per puro caso nessuno dei passanti è stato colpito dai pezzi di cemento staccatasi da un edificio della zona. Grande spavento ed apprensione, questa mattina, per la caduta al suolo di una pioggia di calcinacci dal palazzo condominiale di via Portamedina 49.Nessun ferito ma solo tanta paura nella centralissima strada del quartiere Montecalvario conosciuta anche come la zona della Pignasecca, dove si trova l’area del più antico mercatino rionale. L’area pedonale, a pochi metri dall’ospedale dei Pellegrini, è sempre affollata a tutte le ore del giorno e della notte. La caduta al suolo di frammenti di cemento e calcinacci avrebbe potuto provocare seri danni fisici ai numerosi passanti.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con la squadra 18B del distaccamento del Centro Storico, che con l’ausilio dell’autocestello, veicolo munito di un braccio articolato elevatore alla cui estremità è assicurata una cabina aperta, che permette di eseguire senza pericolo i lavori che si svolgono a notevole altezza dal suolo, hanno provveduto a spicconare e mettere in sicurezza la zona interessata al distacco dell’intonaco. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, gli uomini della protezione civile e Napoli servizi che ha provveduto alla recinzione dell’area sottostante la caduta di calcinacci e interdetto il passaggio ai pedoni.