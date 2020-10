«Sono molto triste per quello che è successo, la mia macchina è nuova, ma non è questo ciò che mi ha ferito di più. Credo che ad essere vergognoso sia il gesto». Una giovane donna napoletana inizia così il racconto della notte di ieri, quando dopo aver parcheggiato la macchina vicino via Enrico Pessina, a pochi passi da Piazza Dante a Napoli, l'ha ritrovata, solo mezz'ora dopo, completamente graffiata e danneggiata.

«Di notte molti parcheggi sono chiusi e per questo ho lasciato la mia auto in strada, erano circa le due e trenta. Non appena ho chiuso lo sportello mi si è avvicinato un parcheggiatore abusivo, ma io ho con un gesto gli ho fatto capire che non lo avrei pagato. Quando sono tornata - ha continuato la ragazza - circa mezz'ora dopo, in strada non c'era più nessuno, ma in compenso la mia macchina era completamente rigata».



La ragazza ha chiamato i carabinieri che sono arrivati per aiutarla, anche a cambiare una ruota, dato che era stata danneggiata anche quella.

Una serata dal finale amaro, quello della ragazza che ora spera di poter risalire ai colpevoli del gesto «Ci sono molti negozi sulla strada e alcuni hanno le telecamere, magari qualcuna ha inquadrato la scena, anche se mi hanno già spiegato che solitamente le telecamere inquadrano solo l'ingresso degli esercizi commerciali».

Intanto in città non si ferma la lotta ai parcheggiatori abusivi, proprio nello scorso fine settimana le forze dell'ordine hanno controllato e deferito 27 persone che, per strada, impponevano il pagamento del parcheggio, dove non necessario.

