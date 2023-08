Napoli, chiede soldi per parcheggiare al centro storico: arrestato parcheggiatore abusivo

Gli agenti dell'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota giunta alla locale sala operativa, sono intervenuti in via Mezzocannone per la segnalazione di un parcheggiatore abusivo. I poliziotti, giunti sul posto, hanno riscontrato effettivamente la presenza di un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato.

Dalle attività svolte è stato accertato che l'uomo, poco prima dell'arrivo dei poliziotti, si era avvicinato ad un automobilista al quale aveva chiesto ed ottenuto dei soldi a titolo di pagamento della sosta. Il 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per estorsione.