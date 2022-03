Pellegrini di Napoli, donna aggredisce guardia giurata: nessun danno alla struttura

Notte di tensione all'ospedale Pellegrini di Napoli dove una giovane donna sulle scale che conducono al pronto soccorso ha aggredito una guardia giurata. Sia il vigilantes che la donna si sono fatti refertare dopo l'arrivo dei carabinieri: il primo guarirà in dieci giorni, la seconda in quattro. La vicenda ha avuto inizio quando la donna ha iniziato a urlare nel pronto soccorso perché, a suo dire, il padre era ancora in barella e non aveva notizie in merito alla cure prestare. La donna è stata invitata ad uscire e sulle scale sarebbe avvenuta l'aggressione.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno riportato la situazione alla calma. Nessun danno alla struttura e alle apparecchiature sanitarie. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che ha espresso solidarietà al vigilantes e al personale sanitario ed è tornato a «un presidio fisso di militari o uomini delle forze dell'ordine nei pronto soccorso del napoletano»