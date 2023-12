Napoli, carabinieri setacciano piazza Garibaldi: un arresto e controlli a tappeto

I Carabinieri della compagnia Stella insieme ai militari del reggimento Campania e del nucleo radiomobile

di Napoli sono stati impegnati in dei controlli a tappeto a piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe.

Controllati diversi veicoli tra auto e scooter e identificate decine di persone. Durante le operazioni,

i carabinieri sono stati allertati dai militari del raggruppamento Campania di «Strade sicure» dell’Esercito Italiano: un uomo stava rubando il parabrezza da uno scooter. I Carabinieri si sono fiondati a corso Garibaldi e hanno bloccato l’uomo ancora impegnato nelle operazioni di smontaggio. Si tratta del 43enne napoletano già noto alle forze dell’ordine Fabio Pandaleone. L’uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di arenesi atti allo scasso. L’arrestato, che deve rispondere di tentato furto, è in carcere in attesa di giudizio.