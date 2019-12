Mercato multietnico al Vasto, la Lega: «Residenti contrari, via a raccolta firme»

«Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha dichiarato che vorrà inaugurare un mercato multietnico nella zona di piazza Garibaldi, in continuità con la propaganda spicciola fatta sulla pelle dei napoletani che caratterizza oramai la sua legislatura. Siamo convinti che i residenti del quartiere Vasto non saranno affatto concordi con l'idea lanciata dal sindaco, stanchi di dover subire quotidianamente i processi di immigrazione selvaggia, avallati da una sinistra cieca di cui de Magistris è tra i maggiori esponenti, che sta rendendo quartieri come l'area contigua alla Stazione centrale ghetti a cielo aperto». È quanto afferma, in una nota, Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli.



«Avvieremo una raccolta firme per dimostrargli che gli abitanti di quel quartiere sono contrari a questa idea, visto che in passato mercati simili si sono trasformati in luoghi dove venivano vendute merci raccolte dai rifiuti o contraffatte, appaltate agli immigrati dalla criminalità organizzata locale. Numeri alla mano dimostreremo a De Magistris cosa pensa davvero la gente del Vasto», conclude Sapignoli.

