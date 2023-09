Napoli, i carabinieri setacciano le strade a Ponticelli: arrestato 46enne per droga

I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale con il prezioso contributo del nucleo cinofili di Sarno hanno setacciato le strade del quartiere Ponticelli.

Durante le operazioni che hanno visto diverse perquisizioni è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C.F., 46enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era a bordo della sua auto e stava percorrendo via Virginia Wolf quando i Carabinieri gli hanno intimato l’Alt. Il 46enne non si ferma e getta dal finestrino un involucro, poi risultato contenere 11 dosi di cocaina e 5 dosi di crack. I militari – dopo un breve inseguimento – bloccano l’uomo e lo arrestano.

I carabinieri decidono di controllare anche l’abitazione del 46enne e lì, insieme ai cani antidroga, trovano e sequestrano altre 12 dosi di cocaina e denaro contante per 225 euro. Rinvenuto e sequestrato anche un proiettile calibro 12 a pallini.

Controlli che hanno portato anche 2 persone denunciate per guida senza patente con recidiva nel biennio e 18 contravvenzioni al codice della strada per diverse inosservanze dove si evidenziano la guida senza patente e la mancanza dell’assicurazione.