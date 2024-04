Napoli, premio “Il sognatore” alla sesta edizione: l'evento a Villa Domi

Si terrà il prossimo 24 aprile, alle ore 20, a Villa Domi (via Salita Scudillo, 19/A, Napoli), la sesta edizione del premio “Il Sognatore”, istituito dal periodico “Lo Strillo” e che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli. Nel corso di una serata-evento questo speciale riconoscimento verrà consegnato a sei personalità del mondo sportivo, artistico, culturale, giornalistico individuati, come ogni anno, dal comitato organizzatore, e secondo cui si sono rivelati dei sognatori per il loro percorso di vita e professionale, o perché hanno fatto sognare altri, o perché sono riusciti a realizzare i loro sogni.

Il premio consiste in un’originale e caratteristica scultura realizzata dal maestro Armando Jossa, che questa volta sarà consegnata a Mario Anzuoni, fotoreporter internazionale e punto di riferimento per numerosi divi e dive; a Clemente Russo, ex pugile, campione del mondo dei dilettanti a Chicago 2007 e ad Almaty 2013, vicecampione olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012, personaggio televisivo, e dal 2021 direttore tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, a cui andrà il Premio speciale - Mimì De Simone, dedicato alla memoria del direttore e fondatore de Lo Strillo; a Giuliana Gargiulo, decana delle giornaliste italiane, attrice, scrittrice, conduttrice di eventi, esponente di spicco del mondo della cultura e del teatro; a Francesco Sirano, direttore del Parco Archeologico di Ercolano dal 2017, fortemente impegnato nella valorizzazione di questo importantissimo sito; al cantautore e musicista Francesco Boccia, rivelazione del Festival di Sanremo 2001 con il brano “Turuturu”, autore di “Grande Amore”, pezzo con cui “Il Volo” vinse il Festival del 2015 e di “Quando ti sei innamorato”, che ha segnato la rinascita di Orietta Berti a Sanremo 2021; all’attore, regista e autore di testi teatrali Giacomo Rizzo, icona nazionale del mondo teatrale, cinematografico e televisivo, artista eclettico e versatile, apprezzato e stimato dal pubblico e dalla critica.

Una menzione speciale andrà invece, a Claudio Ciccarone, giornalista, curatore della rubrica della Rai Tgr Campania, “Il Leggilibri” e di “Libriamoci”, dedicata al mondo letterario. Nel corso della serata-evento, condotta dalla direttrice de "Lo Strillo", Anna Maria Ghedina, e dal suo vice, Antonio D’Addio, coadiuvati dal top model e attore Nicola Coletta, sono previsti vari momenti di spettacolo affidati alla interprete e attrice Anna Calemme, ambasciatrice della canzone classica partenopea nel mondo, e alla giornalista Maresa Galli, apprezzatissima interprete jazz, che sarà accompagnata live dal chitarrista Enzo Amazio. L'evento ancora una volta sarà riproposto nella magica location di Villa Domi grazie alla disponibilità e alla riconosciuta ospitalità del patron Domenico Kontessa.

Alla serata parteciperanno diverse personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, dell’arte e dell’imprenditoria.