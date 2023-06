Napoli, la babygang con i coltelli: rapine e botte a un bengalese, arrestati cinque minorenni

Cinque minorenni sono accusati di essere gli autori di una rapina commessa nel marzo scorso ai danni di un cittadino bengalese, a cui portarono via la somma di duemila euro dopo averlo percosso con calci e pugni.

Per guadagnarsi la fuga, inoltre, uno dei giovani non esitò a sferrare una pugnalata in pieno torace alla vittima, poi trasportata in codice rosso all'ospedale Cardarelli per essere sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza.

Oggi a Napoli la polizia ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia cautelare in istituto penale minorile e del collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta della pm minorile.

Le indagini condotte subito dopo i fatti, in particolar modo attraverso l'analisi delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati, incrociate con l'individuazione fotografica effettuata dalla vittima e dalle testimonianze rese da persone presenti al momento dei fatti, hanno consentito di individuare il gruppo di minorenni e, in particolare, il presunto autore del tentato omicidio.