Salerno, cadavere in strada: arrestato l'omicida, anche lui bengalese

Si chiama Modhu Akon e, secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile, coordinata dalla procura di Salerno, è lui ad aver ucciso Mohammed Showkot ritrovato cadavede due domeniche fa nella zona orientale di Salerno.

Anche lui bengalese come la vittima è in carcere e stamattina è stato anche convaludato dal giudice il suo fermo avvenuto qualche giorno fa.

I due sarebbero andati insieme in via Capitolo San Matteo dove Akon avrebbe ucciso l'amico, Indagini ancora in corso per capire il movente, Anche in questa circostanza le immagini acquisite dalla polizia hanno fornito un imprtante contributo investigativo.