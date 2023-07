Napoli, sangue al Rione Sanità: ferito un 20enne a colpi di coltello

Ennesima notte di violenze nel cuore del centro storico di Napoli. Protagonisti, ancora una volta, dei giovanissimi. Teatro di una violenta aggressione è stata la centralissima (e sempre trafficata) piazza Sanità: qui, poco dopo la mezzanotte, un ragazzo di 20 anni è stato ferito a colpi di coltello in varie parti del corpo da uno o due coetanei che i carabinieri ora stanno cercando di identificare.

I militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il CTO dei Colli Aminei per la segnalazione dell'arrivo del ferito. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane era in Piazza Sanità quando alcuni sconosciuti in sella ad uno scooter lo avrebbero colpito ad un braccio e una gamba con un coltello. La vittima resta in ospedale ancora in osservazione.

Il 20enne è stato denunciato per porto abusivo di armi: nei pantaloni nascondeva un tirapugni. Indagini in corso, motivazioni da chiarire