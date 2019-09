Si rinnova il prodigio di San Gennaro. Quest'anno il sangue del santo patrono di Napoli si è sciolto alle 10.04. Consueto lo sventolio del fazzoletto bianco da parte della deputazione. Il cardinale Sepe ha sottolineato: «Gioia per la città di Napoli e per la Campania».

La chiesa cattedrale è gremita di fedeli come sempre nel giorno della solennità; oggi in Duomo si celebra il santo patrono della città e della Campania e fedeli e curiosi, riunitisi anche per la prima messa, quella delle 8, sono in festa.



Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, si è recato in cappella e prendere le ampolle che contengono le reliquie del Santo. Dopo aver percorso la navata assieme all'abate, monsignor Vincenzo De Gregorio, presiede la celebrazione. Ogni anno, sono numerose le richieste di accredito per seguire la cerimonia da parte dei media nazionali e internazionali e degli ospiti. Quest'anno sono arrivate alla Curia di Napoli oltre 400 richieste.



«Purtroppo il male che fanno a Napoli i sicari di odio e di violenza è senza limiti». Così il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, durante l'omelia. «Essi in effetti tentano di uccidere sul nascere proprio la possibilità di fare futuro - ha affermato - quindi di guardare avanti, di porre le basi per una vita ordinata, per la crescita di una comunità attenta ai valori fondamentali e quindi naturalmente orientata al bene comune. La violenza è il primo baluardo, il primo grande ostacolo che si pone su questa strada». «Genera paura, insicurezza - ha sottolineato - favorisce connivenza e complicità e ogni forma di comportamento che va contro il bene comune». «Certo, a nessuno si può chiedere di essere eroe anche perché chi tradisce Napoli alle spalle, essendosi arruolato nelle formazioni della violenza organizzata e no, sa scegliere con lucida protervia i lati deboli». «E occorre dirlo - ha concluso - alla fine Napoli si trova a vivere pienamente una condizione che toglie libertà e mina alla base i diritti dei cittadini, rendendo la loro vita difficile, per non dire proibitiva».

Giovedì 19 Settembre 2019, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 11:11

