Gevi-Virtus Bologna posticipata a lunedì 30 ottobre

Dopo l'anticipo alle 12 di domenica 8 ottobre di un supermatch come quello della Gevi contro l'Emporio Armani Milano, arriva un altro spostamento. E riguarda sempre una partita clou, ovvero quella contro la Virtus Bologna che ha appena vinto la Supercoppa.

La gara è stata spostata a lunedì 30 ottobre alle 20,30 dalla Legabasket su richiesta dei bolognesi che venerdì sera sono impegnati in trasferta in Eurolega. E c'è bisogno di un intervallo di oltre 48 ore per programmare quella successiva.

Intanto la società ha reso noto di aver ceduto in prestito per la stagione 2023-24 Sreten Coralic alla Sveva Pallacanestro Lucera formazione che partecipa al campionato di serie B e ha anche comunicato di aver rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con Temi Spa che sarà presente, con il marchio GLS, sulla divisa ufficiale.