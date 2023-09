Gevi Napoli-EA7 Armani Milano: ecco i prezzi dei biglietti

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica che da questa mattina, mercoledì 27 settembre alle 12, è iniziata la vendita dei biglietti per la gara tra gli azzurri e la EA7 Emporio Armani Milano, valevole per la seconda giornata di campionato, in programma domenica 8 ottobre alle 12 al PalaBarbuto.

Questi i prezzi dei tagliandi: tribuna centrale 30 euro con ridotto 20 euro; tribuna laterle 20 euro con ridotto 15 euro; curva/gradinata 15 euro con ridotto 10 euro; settore ospiti 15 euro.

I biglietti ridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 18. È ancora possibile acquistare l’abbonamento per assistere alle gare interne della Gevi Napoli Basket per la stagione 2023-2024. Le tessere sono in vendita sul sito www.vivaticket.it.

Il club ricorda inoltre che i biglietti acquistati dai tifosi per la gara annullata Gevi Napoli Basket-Vanoli Cremona, saranno validi per la partita contro la EA7 Emporio Armani Milano Olimpia Milano per lo stesso posto e settore. Per i tifosi in possesso del suddetto biglietto basterà presentare il tagliando acquistato al botteghino domenica 8 ottobre.