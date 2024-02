Napoli Est, sfida allo Stato: a Barra rubate le videocamere installate due giorni fa

Una vera e propria sfida allo Stato. In piazza detta Bisignano a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, sono state rubate le videocamere di sorveglianza installate due giorni fa dalla Municipalità. Spariti due occhi elettronici e danneggiato parte dell'impianto voluto proprio per migliorare la sicurezza dell'ampio spazio pubblico che si apre davanti la storica villa vesuviana.

Lo scorso mercoledì, infatti, l'impresa che si è aggiudicata l’appalto da 94mila euro ha operato nella piazza di Barra per posizionare quattro videocamere e per creare gli allacci che serviranno a trasmettere, in tempo reale, le immagini alle forze dell'ordine. Nelle ultime ore, però, sono entrati in azione i delinquenti che hanno portato via due occhi elettronici installati su una parete del colonnato così da osservare la parte centrale della piazza e la zona antistante l'ex centro polifunzionale. Sottratti anche alcuni cavi. L'impianto, appena realizzato, non è ancora entrato in funzione vista la necessità dell'apposito collaudo tecnico. A evidenziarlo è Ferdinando Truglio, vicepresidente della VI Municipalità di Napoli, ente che amministra i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio e che ha beneficiato del finanziamento della Regione Campania con cui è stato possibile attivare il progetto che ha incluso anche piazza Michele De Iorio e via Sorrento.

Non l'unico fatto anomalo nella piazza di Barra. Difatti, già alcune settimane fa ignoti avevano danneggiato parte dell'impianto di videosorveglianza nei giorni in cui l'impresa era a lavoro. La circostanza, denunciata dalla Municipalità, aveva evidenziato un problema di sicurezza nello spazio incastrato tra corso Sirena e via Nicola Stigliola dove, già da tempo, si verificano atti vandalici e episodi gravi come danneggiamenti all'edificio comunale, sversamenti illeciti di rifiuti, roghi di spazzatura e sterpaglie, presenza di tossicodipendenti e schiamazzi anche in tarda notte.

«É intollerabile questo affronto nei confronti delle istituzioni, non bisogna arretrare di un centimetro ed imporre il senso dello Stato. In sede del prossimo tavolo di osservazione con la prefettura, che si terrà a breve, faremo presente anche questa vicenda», afferma Antonio Di Costanzo, assessore ai lavori pubblici della VI Municipalità.

«Sto verificando le ragioni che non hanno consentito, al momento dell'installazione, l'immediato allaccio alla rete di pubblica sicurezza», evidenzia Sandro Fucito, presidente della Municipalità di Napoli Est, il quale conferma che la questione sarà portata all'attenzione del prossimo tavolo prefettizio territoriale.