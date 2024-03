Napoli, trovato con 11 stecche di hashish e marijuana: arrestato 22enne di Scampia

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Annamaria Ortese, nel quartiere di Scampia a Napoli, hanno notato un'auto ferma a bordo strada come se gli occupanti stessero attendendo l'arrivo di qualcuno.

I poliziotti, insospettiti, si sono appostati ed hanno visto sopraggiungere un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa al conducente della vettura.

Pertanto, gli agenti sono intervenuti ed hanno bloccato l'indagato trovandolo in possesso di 11 stecche di hashish del peso di circa 57 grammi, 9 bustine contenenti 12 grammi circa di marijuana e 150 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; la vettura, invece, è riuscita a far perdere le proprie tracce. Il 22enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.