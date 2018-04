scattato in serata in via Santa Maria Antesecula, nel Rione napoletano della Sanità. Sul posto è giunta la polizia: a terra non sono stati trovati bossoli. Il fatto è avvenuto vicino alla strada dove è la casa natale di Totò.

Mercoledì 11 Aprile 2018, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA